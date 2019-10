Política Gracinha Caiado recebe R$ 19 mil do Estado para viagem a Roma Primeira-dama vai representar o governador na cerimônia de canonização da irmã Dulce, segundo o governo

A primeira-dama Gracinha Caiado recebeu R$ 19,1 mil de ajuda de custo do Estado para viagem a Roma, na Itália, de hoje (9) a 16 de outubro. Segundo informações do Portal da Transparência do Estado, ela vai "representar oficialmente o Estado de Goiás e o governador Ronaldo Caiado" na celebração de canonização da beata irmã Dulce, no Vaticano, e na missão internacional d...