Política Governo estadual lança campanha publicitária sobre dificuldades financeiras Vídeos e site com detalhes das contas do Estado defendem Reforma da Previdência e outras medidas da gestão

O governo estadual lançará neste domingo (17) campanha publicitária com informações das contas do Estado e em favor da proposta da Reforma da Previdência que tramita na Assembleia Legislativa. O blog teve acesso ao primeiro vídeo, que vai ao ar na televisão na noite de hoje, em que o governo afirma que a cada 100 reais do caixa do Estado sobra 1 real para investimentos. O vídeo ...