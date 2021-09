Política Governo de Goiás paga R$ 420 mil a influencer digital Humorista fez posts com elogios a estradas e escolas estaduais

O governo de Goiás pagou R$ 420 mil para o humorista e influenciador digital Jacques Vanier publicar posts com elogios a estradas e a escolas estaduais, no período de retorno às aulas presenciais após fechamento por conta da pandemia do coronavírus. As informações foram obtidas pelo blog por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A Secretaria Estadual de Comunicação (Secom) inform...