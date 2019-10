A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recebeu a versão inicial do cenário base do governo de Goiás no processo de tentativa de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Trata-se de uma das etapas exigidas por lei para oficializar o pedido de entrada no programa de socorro financeiro do governo federal.

O cenário base é a avaliação das projeções de fluxo de caixa mensal, sem considerar os efeitos das medidas do regime. O documento também serve de referência para o Tesouro Nacional definir a evolução do ajuste ao longo da vigência do RRF. Na etapa seguinte, será apresentada a mesma avaliação, já com os efeitos do plano de recuperação, o chamado cenário ajustado.

De acordo com o Tesouro Nacional, ainda está pendente o envio do diagnóstico da situação fiscal, com apresentação das principais dificuldades enfrentadas e que serve para identificar as medidas de ajuste mais adequadas à situação do Estado.

Em novo cronograma divulgado pelo Tesouro, haveria previsão de até 95 dias para a finalização do processo que antecede o registro oficial de solicitação de ingresso.

A Secretaria Estadual da Economia incluiu no documento do cenário base leis aprovadas recentemente que ajudam no pleito, como a redução de renúncia fiscal, conta única do executivo e fim de vinculações para ciência e tecnologia e UEG.

A primeira etapa do processo, ocorrida em agosto, foi missão técnica de apresentação do processo de elaboração do plano de recuperação e de adesão ao RRF, com definição do cronograma de trabalho e esclarecimentos de dúvidas.

Como governos estadual e federal não forneciam informações sobre a missão técnica, o blog solicitou por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) detalhes das reuniões à Secretaria da Economia. A resposta foi que houve conversas em Brasília e por videoconferência com participação da equipe técnica do Estado, da STN e da Secretaria Nacional de Previdência, com objetivo de definir o processo de elaboração dos documentos. "A Secretaria da Economia solicitou explicações detalhadas quanto às metodologias utilizadas para a construção dos cenários necessários, especialmente no que se refere a despesas com inativos, folha de pagamento e arrecadação tributária", informou a pasta.

Goiás conseguiu liminar no Supremo Tribunal Federal para pleitear a adesão ao RRF mesmo sem cumprir todos os requisitos da lei e para suspender o pagamento de parte da dívida sem sofrer retaliações da União. No início de setembro, a Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes. No último dia 1º, o ministro acatou o pedido do Estado de Goiás por prazo de mais dez dias para produção de provas e alegações finais no processo.

Nos bastidores do governo estadual, há desconfiança sobre o programa ir adiante por conta das resistências à privatização da Saneago, medida imposta pelo RRF. Em articulação política, o governador Ronaldo Caiado (DEM) tenta a autorização para que a venda de até 49% das ações seja aceita nas exigências do regime. Veja abaixo as regras do programa.

