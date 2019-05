Política Governo Caiado vai remodelar programa tucano de visitas ao interior Segov estuda formato e novo nome para o Governo Junto de Você, que começará pelo Entorno do DF

O governo de Ronaldo Caiado (DEM) vai recriar, com novo nome, o Governo Junto de Você, programa da gestão de Marconi Perillo (PSDB) de visita aos municípios, com concentração de serviços, entregas de obras e despachos do Executivo. Já há definição sobre a estreia: será em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, para enfatizar o apoio que o governo pretende d...