Política Goiás mantém nota C em capacidade de pagamento, aponta Tesouro Nacional Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm nota D. São os Estados que, juntamente com Goiás, pediram adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)

O Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2019, divulgado nesta quarta-feira (14) pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), mostra que Goiás se mantém com nota C em capacidade de pagamento, o que representa baixo índice de liquidez e impede aval da União a empréstimos para o Estado. Em janeiro, no início de sua gestão, o governador Ronaldo Caiado (DEM) ...