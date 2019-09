Política Goiás é o segundo Estado que mais reduziu investimentos no 1º semestre deste ano

Com queda de 89,52%, Goiás foi o segundo Estado com maior redução de investimentos públicos no País no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2015. O levantamento feito pelo Valor Econômico nos dados oficiais dos Estados mostra que apenas o Rio de Janeiro teve maior corte que Goiás, de 96,45%. Nos primeiros seis meses de 2015, Goiás regist...