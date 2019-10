Política Ex-senadora Lúcia Vânia assume Secretaria de Desenvolvimento Social do governo Caiado Ela entra no lugar de Marcos Cabral, ex-prefeito de Santa Terezinha de Goiás. Posse será na sexta-feira (4)

A ex-senadora Lúcia Vânia (sem partido) assumirá o comando da Secretaria de Desenvolvimento Social no lugar de Marcos Cabral, ex-prefeito de Santa Terezinha de Goiás. O convite foi feito ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) e a posse será amanhã (4), às 10 horas. Lúcia já mantinha conversas com o governador e o Giro havia informado no dia 13 de setembro que ela indicaria nomes para alguns cargos da pasta. Atualizado às 10h40: A ex-senadora já está em viagem nesta quinta-feir...