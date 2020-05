Política Estado de Goiás torna públicas notas fiscais de compras do governo No mês em que LAI completa oito anos de entrada em vigor, norma da Secretaria da Economia garante acesso a dados públicos ; mudanças buscam facilitar investigações da SSP e MP

Em instrução normativa (nº 1.464/2020) publicada na quarta-feira (13), a Secretaria da Economia de Goiás tornou públicas as notas fiscais de compras de produtos e serviços da administração pública estadual. A norma permite que qualquer cidadão faça o pedido dos documentos e vem no mês em que a Lei de Acesso à Informação (LAI), que amplicou acesso a dados públicos no P...