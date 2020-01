Política Estado de Goiás entra na etapa final do processo preparatório para adesão ao RRF O prazo para avaliação do cenário ajustado é de 15 dias, mas pode haver pedidos de esclarecimentos adicionais e envios de novas versões; a cada encaminhamento, o prazo para avaliação é de 15 dias

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) divulgou na terça-feira (21) que o Estado de Goiás entrou na última etapa do processo preparatório para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro financeiro da União. O Estado encaminhou a primeira versão do chamado cenário ajustado, em análise pela STN. Já a etapa anterior, do cenário base, ...