Política Em liminar, Justiça suspende lei que alterou condições da venda da Celg Mudança em lei do Funac foi proposta pelo governador Ronaldo Caiado e aprovada pela Alego em janeiro

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu liminar em mandado de segurança impetrado pela Enel para suspender efeitos da lei (número 20.416/2019) que alterou a criação do Fundo de Aporte à Celg Distribuição (Funac) e, consequentemente, afetou as condições estabelecidas na venda da companhia. O julgamento ocorreu na tarde desta terça-feira (11). O Esta...