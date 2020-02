Política Em bronca no WhatsApp, secretário de Comunicação de Caiado exige citação ao governador em releases Foram dois exemplos de ações equivocadas: uma postagem no Instagram e um texto enviado à imprensa

Em grupo no WhatsApp com chefes de assessorias de imprensa de órgãos do governo de Goiás, o secretário Estadual de Comunicação, Marcos Silva, deu uma bronca nesta sexta-feira (21) por conta da não citação ao governador Ronaldo Caiado (DEM) e ao governo em releases e divulgações nas redes sociais. "Senhores (as), fica mais uma vez explicitado que não toleraremos tais a...