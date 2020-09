Política Em 16 anos na política, Vanderlan transitou entre quatro grupos políticos de Goiás Senador, que disputará a Prefeitura de Goiânia com apoio de Caiado, já esteve com Marconi, Alcides e MDB

Ao fechar aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) para a disputa à Prefeitura de Goiânia este ano, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) segue para o quarto grupo político em seus 16 anos de carreira. O troca-troca também inclui as mudanças partidárias: o PSD é a quinta legenda do senador. Ele começou na política como prefeito de Senador Canedo, incentivado à époc...