Política Dossiê aponta fraude em megainvestimento de suposta empresa dos EUA em Jataí Filhas e genro de gerente da SIC fazem parte do grupo. Empresa foi criada este mês, em galpão de funilaria da cidade

Atualizado às 16h, com a posição do prefeito de Jataí, Humberto Machado O município de Jataí, no Sudoeste Goiano, começou o ano em polvorosa com as notícias de um empreendimento gigantesco para a cidade, proposto por uma empresa dos Estados Unidos, com investimentos de 650 milhões de dólares (mais de 3,5 bilhões de reais) e geração de 15 mil empregos (14%...