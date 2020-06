Política "Desafio Jorge Caiado a apresentar provas", diz Rodney Miranda Secretário de Segurança Pública nega pedido de afastamento e protocola solicitação de férias de 15 dias da SSP; ele diz que vai "a fundo" nas investigações

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, assinou nesta segunda-feira (8) pedido de férias de 15 dias para que sejam apuradas as acusações feitas por Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado (DEM), contra ele. A assessoria de comunicação do governador anunciou que Rodney pediu afastamento, mas são férias. Ainda nesta manhã ele vai depor à Polícia C...