Política Deputados da base de Caiado garantem R$ 25 milhões em emendas extras Além dos R$ 5,6 milhões do Orçamento Impositivo, aliados do governador fizeram acordo para destinar computadores para escolas; outros R$ 27 milhões podem ser liberados para a bancada

A exemplo do Congresso Nacional e de Assembleias de outros Estados, o Legislativo de Goiás também tem emendas extras no Orçamento destinadas aos deputados da base do governo. São cerca de R$ 2 milhões para cada parlamentar aliado e pelo menos a metade já teve liberação garantida este ano. Os valores vão além do Orçamento Impositivo - que reserva R$ 5,6 milhões...