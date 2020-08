Política Delatores da Pró-Saúde relatam R$ 500 mil de caixa 2 para campanha de Baldy em 2014 Ex-gestores e funcionário afirmam que repasse "por fora" foi solicitado pelo então candidato em troca de influência para liberação de pagamentos do Estado de Goiás para a OS

Ex-gestores e um funcionário da organização social Pró-Saúde afirmaram em delação premiada que repassaram R$ 500 mil de caixa 2 para a campanha de Alexandre Baldy (PP) a deputado federal em 2014, em troca da liberação de pagamentos do Estado de Goiás para a entidade, que tinha contrato de gestão do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). As inform...