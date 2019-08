Política Com Caiado no nome, medalha anticorrupção da Câmara será entregue a governador e 12 parentes

Por iniciativa do vereador Paulo Daher (foto), correligionário do governador Ronaldo Caiado (DEM), a Câmara de Goiânia fará a primeira sessão especial de entrega da medalha de mérito anticorrupção, que tem o nome do ex-senador Emival Ramos Caiado, com o governador e 11 familiares na lista dos homenageados. A sessão está marcada para o dia 29 de agosto, às 20 horas, ...