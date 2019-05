Política CNJ decide que nova vaga de desembargador em Goiás será da OAB Parecer do TJ-GO apontava a vaga para o Ministério Público

Por 12 votos a 2, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgou na tarde desta terça-feira (21) que a vaga de desembargador aberta recentemente no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) será ocupada por indicação da advocacia. Parecer do TJ-GO apontava a vaga para o Ministério Público, mas a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) protocolou recurso administrativo n...