Política Caiado veta lei que determina leitura de trechos bíblicos em sala de aula Proposta, do deputado estadual e pastor Jeferson Rodrigues (Republicanos), foi aprovada no mês passado pela Assembleia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) enviou à Assembleia Legislativa veto integral a lei complementar que inclui a leitura de trechos da Bíblia na grande curricular do ensino fundamental e médio de Goiás. A proposta, do deputado estadual e pastor Jeferson Rodrigues (Republicanos), foi aprovada no mês passado pela Assembleia. O governo alega, com pareceres da Procur...