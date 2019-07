Política Caiado tomará empréstimo do Judiciário para pagar folha Governador articula com o TJ-GO R$ 240 milhões por dois meses; proposta precisa ser aprovada pela Corte Especial do tribunal e pela Assembleia Legislativa

O governador Ronaldo Caiado (DEM) pretende obter R$ 240 milhões de empréstimo do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para pagar a folha do próprio Judiciário por dois meses. O pedido foi feito em ofício que deve ser apreciado na tarde desta segunda-feira (1º) pela Corte Especial do TJ-GO e depois terá de ser submetido à Assembleia Legislativa. Caiado comentou as tra...