Caiado sugeriu a Daniel transferência de Maguito para São Paulo

O governador Ronaldo Caiado (DEM) ligou na manhã desta terça-feira (27) para o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, para sugerir a transferência do pai dele, o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela, para São Paulo para continuar o tratamento contra o coronavírus. Na sequência, o democrata falou com a médica Ludhmila Hajjar, goiana, amiga dele e que atua n...