Política Caiado sobre semana quente no País: "Gasto todas as minhas energias com Goiás"

O governador Ronaldo Caiado (DEM) recusou-se a comentar nesta sexta-feira (10) a crise nacional agravada pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas manifestações de 7 de setembro em todo o País, e os desdobramentos, com reações do Poder Judiciário, paralisação de caminhonheiros e a declaração à Nação divulgada pelo Planalto. "Tenho de g...