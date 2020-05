O governador Ronaldo Caiado (DEM) minimizou nesta terça-feira (12) a queda pela metade de sua popularidade nas redes sociais, revelada pelo POPULAR no fim de semana. Em live do POPULAR (veja a íntegra da entrevista), o democrata disse que a redução não o preocupa e que foi superado no ranking nacional por governadores que não são de seu grupo político-ideológico.

"De maneira alguma (o preocupa). Até porque os que estão em primeiro lugar não são dos meus eleitores. São do PT, PCDoB e PSDB. Então eu estou em primeiro lugar, não é verdade? Meu eleitorado continua comigo. Eu nunca tive o voto do PT, PCdoB e PSDB. Sou o primeiro lugar no meu universo de votantes", afirmou.

A reportagem mostrou que Caiado caiu de 62,13 para 32,37 de fevereiro a abril, no levantamento feito pela Quaest Consultoria e Pesquisa. Há três meses, Caiado aparecia em primeiro lugar entre os governadores e caiu para a quinta posição, depois das medidas de isolamento e do rompimento com o presidente Jair Bolsonaro.

****

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli