Caiado sanciona lei que regulamenta vaquejada em Goiás

O governador Ronaldo Caiado sancionou nesta terça-feira (23) lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva no Estado de Goiás. O projeto, aprovado em março pela Assembleia Legislativa, é de autoria do deputado Henrique Arantes (PTB). Segundo a lei, os organizadores do evento são obrigados a "adotar medidas de proteção à saúde e à integridade física do púb...