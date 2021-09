Política Caiado nomeia emedebistas no governo Presidente do partido em Goiânia e ex-presidente da CMTC ganharam cargos de assessores especiais

Os emedebistas Carlos Júnior - presidente do partido em Goiânia - e Murilo Ulhôa foram nomeados no governo de Ronaldo Caiado nesta terça-feira (28), quatro dias depois do anúncio oficial da aliança DEM-MDB para as eleições de 2022. Eles ocuparão cargos de assessores especiais, nomeados na Secretaria de Administração (Sead). Os salários são de R$ 8 mil e R$ 10 mil, respectiv...