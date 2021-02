Política Caiado desiste de mudança na Segov Depois de cogitar nomeação de deputado tucano, governador pede que Ernesto Roller continue na pasta; Tião Caroço recusou convite, mas vai se filiar ao DEM

O governador Ronaldo Caiado (DEM) não fará mudança na Secretaria de Governo, como cogitava desde o final do ano passado no conjunto de trocas de auxiliares visando ao fortalecimento da base. O democrata chegou a convidar o deputado estadual Tião Caroço (PSDB) para a pasta, mas nesta terça-feira (2) pediu que o atual titular, Ernesto Roller (sem partido), permaneça no c...