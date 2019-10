Política Caiado cria medalha para "cidadão-herói" São duas categorias: para pessoas que têm domicílio eleitoral em Goiás, e para qualquer brasileiro ou estrangeiro, que, fora da esfera do Poder Público, desenvolva ações em benefício da população de Goiás

Em decreto publicado nesta sexta-feira (18), o governador Ronaldo Caiado (DEM) cria a Ordem do Mérito Cidadão-Herói, "destinada a reconhecer e valorizar cidadãos que, no seu dia a dia e por iniciativa própria, realizem ações em prol do desenvolvimento do Estado e do bem-estar da população". A Secretaria Estadual de Comunicação (Secom) afirma que a proposta é "con...