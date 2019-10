Política Caiado atua para tirar Cláudio Meirelles da mesa da Alego Em eleição que ocorrerá na tarde de hoje, grupo governista lancará candidatura avulsa de Álvaro Guimarães

A poucas horas da eleição antecipada da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás, aliados do governo preparam estratégia para tirar o deputado Cláudio Meirelles (PTC) da 1ª secretaria. O deputado Álvaro Guimarães, correligionário do governador Ronaldo Caiado (DEM), lançará candidatura avulsa para a vaga. O acerto para a reeleição do presidente Lissauer Vieira...