Política Câmara decide devolver Plano Diretor à Prefeitura de Goiânia Direção da Casa aponta questionamentos sobre a ausência de ata de reunião do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur)

Atualizada às 10h05: A Câmara de Goiânia decidiu devolver o projeto de lei complementar do Plano Diretor à Prefeitura para "diligência", alegando falta de documentos obrigatórios. Integrantes do Legislativo e do Executivo afirmam que passa a ser muito improvável a aprovação ainda este ano. A direção da Casa aponta questionamentos sobre a ausência de ata de reunião do ...