Política Anderson Máximo é o mais votado na lista da OAB para desembargador Ex-secretário da Casa Civil do governo Caiado e procurador do Estado sai na frente na disputa para a vaga no TJ-GO

O ex-secretário da Casa Civil do governo Ronaldo Caiado e procurador do Estado Anderson Máximo foi o mais bem votado na lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO). Ele obteve 48 votos. Também foram escolhidos para a disputa Sônia Carneiro (44 votos); Alexandre Kafuri (34); M...