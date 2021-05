Política Anápolis inicia vacinação de professores Município começará imunização de profissionais da educação nesta terça-feira (18), enquanto ainda segue campanha de pessoas com comorbidades; politicamente, prefeitos das maiores cidades disputam anúncios sobre a vacina

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), decidiu iniciar a vacinação contra Covid-19 em profissionais da Educação no município nesta terça-feira (18). A imunização incluirá professores e funcionários do ensino fundamental de escolas públicas e particulares e deve alcançar até 6 mil pessoas. A cidade ainda não concluiu a vacinação de pessoas com comorbidades,...