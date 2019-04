Política Alego tira do ar dados de viagem do presidente da Casa Portal da Transparência publicou por dois dias gastos de R$ 70 mil para Lissauer Vieira e Humberto Aidar em viagem aos Estados Unidos

A Assembleia Legislativa de Goiás tirou do ar dados da viagem do presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Humberto Aidar (MDB), a São Francisco, nos Estados Unidos, no mês passado. Na semana passada, havia sido divulgada no Portal da Transparência da Alego a ajuda de custo de R$ 35.070,42 para cada parlamentar ...