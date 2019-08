Política Alego aluga imóvel por R$ 1 milhão para transferir departamentos Prédio pertence a família do ex-cartorário Maurício Sampaio

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) assinou dois contratos em valor de quase R$ 1 milhão por três anos para transferir o funcionamento de diretorias, comissões e seções da Casa. O imóvel, na Rua 3, no Centro de Goiânia, pertence aos filhos do empresário Maurício Sampaio e é o mesmo onde funcionou cartório da família. Os contratos ocorreram com dispensa de lic...