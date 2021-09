Política Além da Secom, Goiás Turismo contratou influencer em campanha de R$ 375 mil Contrato para divulgação de atrações turísticas inclui viagens a cinco regiões; ao total, governo de Goiás pagou R$ 795 mil em peças publicitárias feitas por Jacques Vanier

Além da Secretaria de Comunicação do Estado de Goiás (Secom-GO), a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) também contratou o humorista e influenciador digital Jacques Vanier para promoção do setor, ao custo de R$ 375 mil. O blog mostrou na semana passada que a Secom pagou R$ 420 mil em campanhas publicitárias da Educação e de infraestrutura. Ao total, portanto, a agência do influencer recebeu R$ 795 mi...