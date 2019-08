Política Ailton Benedito é reconduzido no comando do MPF-GO

Sem concorrente para eleição marcada para amanhã (22), o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, Ailton Benedito, seguirá no cargo por mais dois anos. As procuradoras Léa Batista de Oliveira Moreira Lima e Ana Paula Fonseca de Goes Araújo são as substitutas. A Procuradoria Regional Eleitoral terá mudança: o procurador Marco Túlio de Olivei...