Política 22 vereadores de Goiânia mudaram de partido Bancadas do MDB e do Patriota são as maiores da Casa; veja como ficou o novo quadro no Legislativo da capital após o troca-troca

Quase dois terços dos vereadores de Goiânia mudaram de legenda na janela partidária que se encerrou no início do mês. Migraram de sigla 22 dos 35 vereadores, segundo dados da mesa diretora da Câmara, que solicitou na semana passada o registro das mudanças para atualização do painel em plenário. Até o momento, as informações são de que apenas duas vereadoras não di...