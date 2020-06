Política 19 mil servidores públicos de Goiás receberam auxílio emergencial Cruzamento de dados feito pela CGU indica que 5.159 servidores do Estado e 13.857 de municípios acessaram o benefício, o que é vedado pela legislação; pagamentos somaram R$ 13,2 milhões

Cruzamento de dados feito pela Controladoria Geral da União (CGU) em Goiás indica que pelo menos 19.016 servidores públicos do Estado receberam auxílio emergencial de R$ 600 mensais oferecido pelo governo federal, em apoio à crise provocada pela pandemia do coronavírus no País. O possível pagamento indevido soma R$ 13,228 milhões. O número de casos deve aumentar porque o...