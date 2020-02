Política 11 tweets de quando Caiado defendia redução do ICMS dos combustíveis

Se hoje o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), sai pela tangente quanto à proposta de redução de ICMS dos combustíveis, no passado como parlamentar ele fez contundentes discursos em defesa da diminuição e em críticas ao governo de Marconi Perillo (PSDB) pelo porcentual do imposto. O blog selecionou 11 posts do ex-deputado federal e ex-senador no Twitter sobre...