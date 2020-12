Política Bloco de sucessão na Câmara é sinal forte sobre aliança para 2022, diz Maia Em entrevista, o presidente da Câmara avalia que a marca de sua gestão foi recuperar o protagonismo do Parlamento, além de ressaltar o papel do Congresso no combate à pandemia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), encerra em fevereiro de 2021 o último de três mandatos seguidos à frente da Casa. Em entrevista à reportagem, ele avalia que a marca de sua gestão foi recuperar o protagonismo do Parlamento, além de ressaltar o papel do Congresso no combate à pandemia. Nos últimos dias, Maia anunciou a formação de...