Política Bens de prefeito de Cachoeira de Goiás são bloqueados por suposta compra de gado com verba da saúde Segundo o MP, ex-secretária da saúde e outra pessoa também tiveram os bens bloqueados pela justiça

A justiça decretou o bloqueio dos bens do prefeito de Cachoeira de Goiás, Geraldo Antônio Neto, e outras duas pessoas por suposto envolvimento em um esquema de compra de gado com verbas do Fundo Municipal de Saúde. De acordo com a ação do Ministério Público de Goiás (MP/GO), o valor estimado do dano causado aos cofres públicos seria de R$ 7.100. A ação do MP apo...