Política Benedito vai recorrer de veto do MPF para Comissão Procurador-chefe diz que rejeição de seu nome à comissão de mortos e desaparecidos viola a lei; indicação foi endossada por Bolsonaro

O procurador-chefe do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, Ailton Benedito, entrará com recurso no Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) a fim de reverter veto à sua indicação para a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do governo federal. O recurso deve ser apresentado ainda nesta semana ao conselho, que entendeu não caber ao Ex...