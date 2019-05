Política Bebianno diz que Marcelo Álvaro era responsável por repasses para laranjas 4 candidaturas femininas são investigadas. Bebianno presidiu o PSL no pleito de 2018

O ex-ministro Gustavo Bebianno, afirmou que o repasse de dinheiro público para candidatas laranjas era responsabilidade exclusiva do diretório do PSL de Minas Gerais, comandado na época por Marcelo Álvaro Antônio. Atualmente, Marcelo está à frente do Ministério do Turismo. As informações foram divulgadas nesta 2ª feira (6) no jornal Folha de S.Paulo. Bebianno foi co...