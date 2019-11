Política Bebianno diz à PF que Bolsonaro chancelou repasses a Bivar para entrar no PSL O ex-ministro foi o coordenador da campanha presidencial de Bolsonaro nas eleições de 2018 e presidiu nacionalmente a legenda nesse período

O ex-ministro Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral) disse em depoimento à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) chancelou um acordo para repassar 30% do fundo eleitoral do PSL (cerca de R$ 2,7 milhões) para o diretório do partido em Pernambuco. Ao ser questionado porque o diretório de Pernambuco foi beneficiado com as maiores cifras...