Política 'Batemos o recorde na Bolsa, isso é confiança', diz Bolsonaro sobre aquecimento da economia Presidente citou algumas ações do Ministério da Economia e do chefe da pasta, Paulo Guedes, para parabenizar o ministro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, em transmissão ao vivo pelo Facebook, que a economia do País está aquecendo e que isso demonstra que há confiança na equipe do governo. O presidente citou algumas ações do Ministério da Economia e do chefe da pasta, Paulo Guedes, para parabenizar o ministro. "Perguntei para o Guedes se ano que vem vai ser a m...