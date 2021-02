Política Bate-boca foi visto como erro

Dentro do tucanato, foi visto como um erro do governador João Doria ter alimentado um bate-boca com o deputado Aécio Neves, que havia submergido da política nacional desde que foi divulgada a conversa na qual ele pedia R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista. Aécio retomou o caso BolsoDoria, o apelido do voto sugerido em São Paulo em 2018, para irritação dos aliados ...