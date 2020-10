Política Base do governo estadual está nas maiores coligações

Quatro das cinco maiores coligações para prefeito têm, na cabeça de chapa, partidos da base do governador Ronaldo Caiado (DEM). São os casos de Porangatu, com Vanuza Valadares (Podemos); Luziânia, com o deputado Diego Sorgatto (DEM); Itapirapuã, com Erivaldo Alexandre (PL); e Anápolis, com o prefeito Roberto Naves (PP). As três primeiras têm dez partidos coligados cada;...