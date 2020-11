Política Base de Caiado elegeu 132 prefeitos no Estado DEM, partido do governador, foi o que mais conquistou Executivos e agora comandará 62 municípios; em 2016, grupo do ex-governador Marconi Perillo fez 156 prefeituras

A base do governador Ronaldo Caiado (DEM) elegeu 132 prefeitos nas eleições municipais deste ano, o que representa 54% das cidades goianas. O cálculo considera partidos que compuseram a coligação de Caiado em 2018 e se mantêm no grupo governista mais aqueles que aderiram oficialmente ao governo. A legenda do governador deu um salto em número de prefeitos - de 10 em 2016...