Política Barroso rebate ataques de Bolsonaro sobre CPI da Covid Após presidente acusar falta de ‘coragem moral’ e ‘ativismo judicial’, ministro responde citando jurisprudência e consulta a colegas da Corte

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que sua decisão de mandar instalar a CPI da Covid foi política. O magistrado afirma que seu entendimento se baseou na jurisprudência do Supremo e que consultou todos os colegas antes de tomar a decisão.O chefe do Executivo publicou um vídeo na man...