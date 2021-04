Política Barroso, do STF, manda presidente do Senado instalar CPI da Pandemia

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia da Covid-19. O ministro afirmou que estão presentes os requisitos necessários para abertura da comissão e que o chefe do Senado não pode se omitir em relação a isso.Barroso subme...